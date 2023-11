Italia-Germania: Piano d'azione, istituite consultazioni "2+2" fra ministri Difesa ed Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affinché Italia e Germania si coordinino su tutte le questioni di sicurezza internazionale e di difesa di interesse comune, si è deciso insieme di istituire un meccanismo di consultazioni congiunte tra i ministri della Difesa e degli Affari esteri ("2+2"). È quanto prevede il Piano d’azione, il documento che rafforza la cooperazione italo-tedesca, siglato oggi a Berlino dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere Olaf Scholz. Quest’appuntamento sarà “preparato e sostenuto da un Dialogo 2+2 a livello di segretario generale/Segretario di Stato/Alti Funzionari e/o, nelle modalità opportune, a livello di Direzioni Generali per gli affari politici, aggiuntivo rispetto ai dialoghi strategici tra ministeri degli Affari esteri e tra ministeri della Difesa. Oltre al nucleo centrale dei ministeri della Difesa e degli Affari esteri, tale dialogo potrà essere allargato ad altri ministeri rilevanti, nelle modalità opportune, e potrà includere i partner più rilevanti, nelle modalità opportune, al fine di rafforzare il coordinamento in formato Pesco-4 o Quint, nonché in seno alla Nato e all'Ue”, si legge nel testo. (Geb)