Argentina: Milei promosso dai mercati, ma annuncia "sei mesi molto duri"

- Forte delle promesse di privatizzazione e taglio robusto del deficit, la Borsa di Buenos Aires ha accolto con favore la vittoria di Javier Milei alla presidenza dell'Argentina. Martedì, prima giornata di scambi dopo le ferie di lunedì, l'indice Merval ha chiuso con una crescita del 22,8 per cento, dopo picchi fino a oltre il 40 per cento. Una corsa che prosegue oggi, con il rischio Paese che cala del 3,3 per cento a a 2.003 punti, livello minimo da quasi tre mesi. A inizio settimana era stata la Borsa di New York - capitale finanziaria del Paese con cui Buenos Aires potrebbe a breve condividere la moneta - a promuovere le azioni di imprese argentine, con scambi ben oltre la media stagionale. Reazioni che sembrano sin qui promuovere non solo l'agenda liberista promessa in campagna elettorale, ma anche la conferma che l'azione di governo - dal 10 dicembre in avanti - non ammetterà, almeno sulla carta, esitazioni. I primi sei mesi saranno "molto duri", ha detto il presidente eletto anticipando un aggiustamento di bilancio "choc", che punta ad abbattere il debito pubblico partendo dall'azzeramento del deficit. (segue) (Abu)