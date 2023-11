Argentina: Milei promosso dai mercati, ma annuncia "sei mesi molto duri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milei ha avvertito che gli effetti della "stabilizzazione" del Paese, a partire dall'auspicata frenata all'inflazione, non potranno vedersi se non prima di "18 o 24 mesi". Un periodo inevitabilmente "duro", ma se non si agisce subito l'inflazione che viaggia da mesi al ritmo di oltre il 100 per cento annuo, rischia di andare fuori controllo, ha detto. Uno scenario di "iperinflazione" che spingerebbe il 90 per cento del Paese sotto la soglia della povertà, ha ammonito il leader de La libertà avanza (Lla) pronto ad imputare alla "politica" la responsabilità di un nuovo "fallimento" del Paese. In gioco non c'è solo il programma di tagliare la macchina pubblica, a partire dalla riduzione dei ministeri da 19 a otto, ma anche - e forse soprattutto -, quella di convincere un Parlamento che numericamente non controlla ad accompagnare l'impegnativo piano di riforme. Lo stesso ex presidente Mauricio Macri, che dopo il primo turno ha deciso di appoggiare Milei, ha avvertito i gruppi dei conservatori a Camera e Senato che sarebbe da "irresponsabili" non appoggiare in blocco l'azione del governo entrante. (segue) (Abu)