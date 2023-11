Argentina: Milei promosso dai mercati, ma annuncia "sei mesi molto duri" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per pagare il debito, ha detto Milei intervistato da "Cn5", "faremo una correzione di bilancio choc, in modo da spingere il deficit finanziario a zero. Il che significa che il debito non crescerà più", ha detto Milei censurando una situazione che si è prodotta in "113 esercizi durante gli ultimi 123 anni". Occorrerà anche agire in fretta, ha detto il presidente eletto secondo cui l'alternativa, offerta da politici inclini alla "demagogia", è finire in iper-inflazione, "con il 90 per cento della popolazione destinata a finire sotto la linea della povertà", rispetto al circa 40 per cento attuale. L'aggiustamento di bilancio deve essere in primo luogo pagato dalla "politica", non solo sforbiciando i costi diretti dello Stato ma anche intervenendo "nei capitoli in cui la politica ruba". Il leader de La libertà avanza (Lla) ha innanzitutto in animo un taglio alla struttura di governo, con la riduzione da da 19 a otto ministeri e un più generale snellimento dello Stato, con tagli che - promette - compresi "tra 13 e 15 punti percentuali". "Devi agire sui capitoli che incidono sulla politica e non sulla gente. Si interverrà sulle cose che la casta addenta", ha specificato. (segue) (Abu)