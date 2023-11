Argentina: Milei promosso dai mercati, ma annuncia "sei mesi molto duri" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, ha spiegato Milei, il salario non è sufficiente perché "c'è troppo Stato. Se inizi a tagliare lo Stato si ricompone il risparmio, si incentivano gli investimenti, aumenta l'offerta di lavoro e la produttività e, in conclusione, i salari diventano più alti". Un piano che potrebbe riportare l'Argentina su un terreno "di stabilità" ma non in tempi rapidi: "ci si metterà tra i 18 e i 24 mesi, ma se non inizi subito, vai in iperinflazione". Milei ha promesso di "spiegare bene alla popolazione lo Stato in cui versa l'economia e le cose che dovremo fare", mettendo in conto che il periodo choc potrebbe aprire un periodo di conflittualità sociale, riflesso dell'acceso dibattuto culturale consumato in campagna elettorale e del fatto che potrebbero scomparire molti dei sostegni pubblici a difesa dei salari. Alle eventuali proteste si risponderà "con la legge. All'interno della legge si tollera tutto, al di fuori niente. Se cediamo al ricatto allora non saremo il 130mo Paese nella classifica mondiale, ma il peggior Paese del mondo", ha chiosato. (Abu)