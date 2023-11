Ue: la posizione negoziale del Parlamento sul regolamento imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nel corso della seduta plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione negoziale sul regolamento imballaggi. I deputati hanno approvato la relazione, che costituisce il mandato dell'Eurocamera per i negoziati con i governi dell'Ue, con 426 voti a favore, 125 contrari e 74 astensioni. Oltre agli obiettivi generali di riduzione degli imballaggi proposti dal regolamento (5 per cento entro il 2030, 10 per cento entro il 2035 e 15 per cento entro il 2040), i deputati chiedono di fissare obiettivi specifici per la riduzione degli imballaggi in plastica (10 per cento entro il 2030, 15 per cento entro il 2035 e 20 per cento entro il 2040). Nel testo approvato, viene anche chiesto di vietare la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, per aiutare a prevenire lo spreco di cibo. Gli eurodeputati propongono inoltre di limitare fortemente l'uso di alcuni formati di imballaggio monouso, come le confezioni in miniatura degli hotel per i prodotti da toilette e le pellicole termoretraibili per le valigie negli aeroporti. (segue) (Beb)