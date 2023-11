Ue: la posizione negoziale del Parlamento sul regolamento imballaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prevenire effetti negativi sulla salute, gli eurodeputati chiedono di vietare l'uso delle cosiddette "sostanze chimiche permanenti" (sostanze poli e perfluoroalchiliche, note come Pfas) e del bisfenolo A negli imballaggi a contatto con gli alimenti. Nella posizione adottata, inoltre, i deputati intendono chiarire i requisiti per il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi. "I distributori finali di bevande e cibo da asporto nel settore della ristorazione, come alberghi, ristoranti e caffè, dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di portare il proprio contenitore", si legge nella nota pubblicata dall'Eurocamera. Le nuove norme prevedono, infine, che tutti gli imballaggi siano riciclabili e soddisfino criteri rigorosi da definire attraverso la legislazione secondaria. Sono previste alcune esenzioni temporanee, ad esempio per gli imballaggi alimentari in legno e cera. I deputati vogliono anche che i Paesi dell'Ue garantiscano la raccolta differenziata del 90 per cento dei materiali contenuti negli imballaggi (plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone) entro il 2029. Il Parlamento è pronto adesso ad avviare i colloqui con i governi nazionali sulla forma finale della legge, una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione. (Beb)