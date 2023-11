Piemonte: assessore Lavoro su crisi Lear, chiesto a ministero rifinanziamento ammortizzatore sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla crisi Lear come Regione abbiamo chiesto al ministero il rifinanziamento dell’ammortizzatore sociale, da intendersi come un 'ponte' verso una soluzione e non come una lenta agonia per i lavoratori e loro famiglie. Lo ha affermato l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino presente all'incontro al ministero. "Avevamo già espresso grande preoccupazione per la complessità della situazione: riteniamo fondamentale l'interlocuzione del ministero in questa fase e auspichiamo ad un piano condiviso con Lear a cui rivolgo un appello alla responsabilità sociale d’impresa che dovrebbe avere nella ricerca di tutte le soluzioni possibili per i propri lavoratori e per garantire la competitività dell'azienda stessa. La Regione è pronta a fare la sua parte di fronte ad una visione industriale che supri la monocommittenza, che guardi non solo a Stellantis, ma a tutto il comparto dell'automotive e anche valutando soluzioni verso nuovi settori, con potenzialità di crescita e di futuro, incluse possibilità di reindustrializzazioni che guardino a nuovi ambiti. Anche in questa sede assicuriamo la massima disponibilità e sostegno dei lavoratori e di seri piani industriali, obiettivo non secondario è proteggere un know-how prezioso di eccellenze che da sempre ci distinguono nel mondo", ha concluso Chiorino. (Rpi)