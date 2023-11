Italia-Germania: Piano d'azione, fondamentale promuovere la protezione del clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “fondamentale promuovere la protezione del clima a livello mondiale”, così come è “urgente” portare avanti la transizione verde. Poiché sono “due grandi economie di punta, l'Italia e la Germania sono impegnate in un’agenda ambiziosa e incentrata sull'innovazione, per trasformare la produzione, così come la generazione di energia e il trasporto, sul piano nazionale, e in una diplomazia climatica attiva con i partner nel mondo, al fine di contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'Accordo di Parigi, e lavorare per la sua piena attuazione”. È quanto si legge nel Piano d’azione, il documento che rafforza la cooperazione italo-tedesca siglato oggi a Berlino dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere Olaf Scholz. Il testo prosegue: “Puntiamo a rafforzare un dialogo regolare su questioni di sostenibilità di interesse comune e a coordinarci più strettamente su politiche chiave già nella loro fase iniziale”. Nel dicembre 2022, il G7 ha istituito un “Club del Clima” aperto, cooperativo e inclusivo per promuovere l'ambizione in materia climatica, soprattutto nel settore industriale. Insieme a tutti i membri del “Club del Clima”, Italia e Germania lavoreranno “per il suo pieno avvio nel 2023, idealmente per la COP28” e per il suo successo in futuro. (Geb)