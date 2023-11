Napoli: +15 per cento presenze per salone del food e della tecnologia Gustus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri in crescita per Gustus, il più importante salone del Centro-Sud del food e della tecnologia per la cucina professionale e per la ristorazione, che ha chiuso la nona edizione facendo registrare la presenza di 184 di espositori (+15 per cento) e 12.500 visitatori professionali nella Mostra d'Oltremare di Napoli. Nel corso della kermesse l'affluenza si è protratta fino al tardo pomeriggio, in particolare l'ultimo giorno, tanto che diversi espositori si sono trattenuti posticipando le proprie partenze. "Le nostre iniziative fieristiche - ha commentato Angioletto De Negri, patron di Progecta, che organizza la fiera - hanno spesso un trait d'union, in ossequio alla bontà del nostro territorio. Infatti, Gustus con l'agroalimentare e l'enogastronomia, si sposa con Bmt, la Borsa mediterranea del turismo, e con il settore degli itinerari del turismo lento o di prossimità che propone anche percorsi gastronomici ed enogastronomici nelle aeree rurali e paesaggistiche italiane, i caseifici, le cantine, gli agriturismi e tutte le eccellenze del nostro ricco territorio. Questo è per noi un momento molto emozionante: vedere qui un 15 per cento in più di espositori ci incoraggia ad andare avanti e fare sempre di più". Tre padiglioni per ottomila metri quadrati di superficie hanno ospitato un vasto programma di eventi che ha coinvolto i professionisti, le aziende e le eccellenze del territorio, oltre a tre concorsi, cinque premiazioni, due challenge e la presenza di 3.200 chef, con 90 show cooking permanenti e 40 corsi di formazione intensiva. "Gustus - ha spiegato Giuliana Gargano, exhibition manager di Gustus - si conferma una comunità fisica e globale dell'agroalimentare, dell'enogastronomia e della tecnologia, ma anche un osservatorio sull'intero settore. Abbiamo qui tutte le filiere sia dell'agroalimentare che dell'enogastronomia, con una presenza importante del mercato del surgelato, che è fondamentale nella ristorazione, ma anche della tecnologia, la vera accelerata di quest'anno, con i colossi nazionale e internazionali. Assistiamo a una interconnessione sempre più forte, con la spinta del digitale, tra sala e cucina, all'ingresso delle automazioni e addirittura della robotica. Con l'inserimento di tecnologia e domotica si aprono delle riflessioni e nuove sfide che interessano i lavoratori, le professioni, le professionalità e l'aggiornamento, in un'ottica di una trasformazione del mondo del lavoro nel settore della ristorazione". (segue) (Ren)