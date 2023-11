Napoli: +15 per cento presenze per salone del food e della tecnologia Gustus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla giornata di inaugurale di Gustus ha preso parte, tra gli altri, l'assessora alle Attività produttive e al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato che ha spiegato di avere "apprezzato da vicino la grandiosità di questo evento, Gustus, che, giunto alla nona edizione, ha attirato sin subito tante persone, tanti esperti e anche tanti operatori del settore. Qui ci sono quasi 200 espositori, un dato importante, e attrarre qui nella nostra città, a Gustus, tante persone, tanti espositori e tanti operatori significa anche far crescere il turismo". Presenti per la Regione Campania, con uno stand a Gustus, anche gli assessori all'Agricoltura Nicola Caputo e al Turismo Felice Casucci. "Dobbiamo puntare maggiormente su questo settore - ha sottolineato Caputo - e forse essere anche maggiormente consapevoli della sua forza. Troppo spesso ci affidiamo ad elementi esterni, invece dobbiamo trovare in noi la forza di fare sistema, di metterci insieme e promuovere il brand Campania. I miei complimenti agli organizzatori di questa fiera che col passare del tempo sta crescendo enormemente, al ritmo costante di un +15- 20% all'anno". Per Casucci "Gustus è un'opportunità che ci consente anche di ragionare su alcuni aspetti specifici e di sperimentare: noi, ad esempio, abbiamo adottato varie delibere sul tema dell'enoturismo e dell'olioturismo e per capire quali sono le necessità territoriali, le tendenze, le nuove occasioni è necessario anche da un confronto con gli operatori. I soggetti economici, anche non imprenditoriali, possono trarre beneficio da questi momenti, che sono momenti di largo spettro fieristico". (segue) (Ren)