Napoli: +15 per cento presenze per salone del food e della tecnologia Gustus (3)

- Il salone ha ospitato, nei tre giorni, l'Emergency food contest, organizzato dal Dipartimento Solidarietà emergenza della Federazione italiana cuochi, una competizione nazionale di cucina in emergenza il cui obiettivo è valorizzare e promuovere chi, anche in scenari difficili, riesce a creare ottimi piatti per le popolazioni coinvolte da un'emergenza. "Gustus - ha detto Rocco Pozzulo, presidente della Federazione italiana cuochi - è una grandissima realtà, soprattutto per il Centro e il Sud Italia: la Federazione non poteva mancare a un appuntamento del genere ed è stata presente sia con i cuochi campani, le cui attività valorizzano la cucina italiana, che con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenza che qui fa una competizione per preparare sempre più i team di professionisti in caso di calamità naturale. Bisogna far comprendere che in quei momenti bisogna anche garantire immediatamente dei pasti alle popolazioni colpite, ma bisogna farlo con professionisti competenti e capaci". Spazio, lunedì, al Burger Battle, talent show dedicato agli chef nel mondo del burger, alla presentazione dell'edizione 2024 della Guida alle 250 pizzerie della Campania de Il Mattino, con la premiazione, da parte del giornalista Luciano Pignataro, delle migliori pizzerie campane, e alla finale del campionato del mondo del miglior panettone marcato Fipgc, vinto da Michele Pirro, per la categoria classica, che ha battuto i prodotti realizzati da pasticcieri di numerosi paesi in gara, tra cui Italia, Spagna, Giappone e Francia. "L'importanza di Gustus, e il fatto che la fiera si tenga a Napoli, è fondamentale - ha detto il presidente della Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria Matteo Cutolo -. Ci ho tenuto a portare un campionato così importante in questa città perché è giusto che abbia una ribalta a livello nazionale per l'enogastronomia". (Ren)