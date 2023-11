Trasporti: Bocchi (Uil), precettazione non vale anche per vicenda Lollobrigida?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda del ministro Lollobrigida è paradossale. Come mai il ministro Salvini non ha usato, in questa circostanza, la stessa solerzia dimostrata in occasione della precettazione: in questo caso, non c'era una collettività, già provata dai ritardi della circolazione ferroviaria, che doveva essere tutelata?". Lo afferma Tiziana Bocchi, segretaria confederale della Uil. "Al ministro Lollobrigida è stato assicurato un servizio con fermata personalizzata: le Ferrovie dello Stato garantiscono, forse, lo stesso trattamento ai cittadini comuni che hanno urgenze altrettanto importanti, magari riguardanti la loro salute?", conclude. (Rin)