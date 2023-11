Pnrr: Aurigemma, consiglio Regione scrive pagina importante per futuro Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al senso di responsabilità e al giusto rispetto istituzionale, "i gruppi di opposizione e di maggioranza hanno saputo scrivere oggi un'importante pagina per il futuro del Lazio". Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. In occasione del dibattito sullo stato di attuazione e sulle prospettive del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nella Regione Lazio, svoltosi oggi, i colleghi, la Giunta e il Presidente Rocca hanno saputo valorizzare lo sforzo di concentrarsi più sulle idee che uniscono nell'interesse della collettività, valorizzando il ruolo del Consiglio Regionale, piuttosto che su quelle che dividono. Plaudo, e auspico - conclude Aurigemma - che possa riproporsi in futuro, un metodo di lavoro basato sul clima di fattiva collaborazione, che si è concretizzato in Aula"(Com)