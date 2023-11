Regno Unito: cancelliere Hunt presenta programmi governo per rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito vuole dare una svolta all'economia nazionale, per superare le difficoltà degli ultimi anni, puntando in particolare su una diminuzione delle tasse. La "dichiarazione autunnale" del cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, prevede infatti radicali tagli fiscali per imprese e lavoratori, con l'obiettivo di rilanciare l'economia nazionale. Presentando l'agenda del governo per la crescita, Hunt ha detto che "le decisioni difficili per rimettere in carreggiata la nostra economia" hanno funzionato, ma che "il lavoro non è ancora finito". Hunt ha sostenuto che il governo si sta muovendo alla fase successiva del suo piano economico dopo aver elogiato il primo ministro Rishi Sunak per aver mantenuto le promesse di dimezzare l'inflazione e ridurre il debito pubblico. "Parte di questo miglioramento deriva dalle maggiori entrate fiscali provenienti da un'economia più forte" ha spiegato Hunt. (segue) (Rel)