Regno Unito: cancelliere Hunt presenta programmi governo per rilancio economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercando di dipingere al meglio il lavoro del governo conservatore, all'inizio del suo discorso Hunt ha fatto riferimento alle previsioni dell'Ufficio per la responsabilità di bilancio (Obr), secondo cui le 110 misure annunciate nella dichiarazione odierna aumenteranno gli investimenti delle imprese, creeranno posti di lavoro, ridurranno l'inflazione e aumenteranno il Pil. Tra gli annunci fatti sono emerse nuove misure che sosterrebbero la crescita della spesa delle imprese nell'economia di 20 miliardi di sterline (22,9 miliardi di euro) all'anno – comprese iniziative per aumentare il numero di tirocinanti nei settori chiavi dell'economia, sussidi per la produzione, nuove zone di investimento e finanziamenti per il settore dell'intelligenza artificiale. Hunt ha inoltre confermato un aumento del salario minimo che raggiungerà le 11,44 sterline (13,02 euro) l'ora a partire dall'aprile del prossimo anno, e un aumento della pensione statale dell'8,5 per cento sempre a partire dall'aprile 2024. (segue) (Rel)