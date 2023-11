Regno Unito: cancelliere Hunt presenta programmi governo per rilancio economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguendo con il suo discorso, Hunt ha annunciato quello che ha definito "il più grande taglio delle tasse sulle imprese nella storia britannica moderna". Da settimane ormai Hunt era sottoposto a forti pressioni da parte dei parlamentari conservatori affinché annunciasse tagli fiscali che dimostrassero che i Tory intendono rispondere alle difficoltà finanziarie degli elettori. E sebbene oggi le aliquote dell'imposta sul reddito siano rimaste invariate, Hunt ha annunciato il taglio dell'assicurazione nazionale. "Se vogliamo un'economia in cui le persone fanno il possibile e lavorano sodo, allora dobbiamo riconoscere che il loro duro lavoro avvantaggia tutti noi" ha detto Hunt, spiegando che l'aliquota principale dell'assicurazione nazionale sarà ridotta del 2 per cento, cioè dal 12 al 10 per cento, a partire dal 6 gennaio. "Se tagliassi l'assicurazione nazionale di un punto percentuale all'11 per cento, ci sarebbero 225 sterline in più nelle tasche del lavoratore medio ogni anno. Invece andrò oltre e taglierò l'aliquota principale dell'assicurazione nazionale dei dipendenti di 2 punti percentuali, dal 12 al 10 per cento. Questo cambiamento aiuterà 27 milioni di persone", ha detto il cancelliere dello Scacchiere. (segue) (Rel)