Regno Unito: cancelliere Hunt presenta programmi governo per rilancio economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, nonostante questo annuncio, secondo l'Ufficio per la responsabilità di bilancio, il carico fiscale nel Regno Unito – la percentuale del reddito nazionale che va al fisco – è ancora destinato a raggiungere il livello massimo dal secondo dopoguerra. In effetti, come viene riportato dall'emittente televisiva "Sky News", il giudizio dell'Obr sullo stato dell'economia e sulle prospettive economiche del Paese è nettamente meno ottimista di quello presentato dal cancelliere. "Poiché le soglie delle imposte sul reddito rimangono congelate, l'inflazione aumenterà le entrate fiscali trascinando più persone verso fasce più alte, e al contempo il costo delle prestazioni sociali e del servizio del debito pubblico aumenterà, quest'ultimo spinto più in alto dall'aumento dei tassi di interesse" spiega l'emittente. E mentre Hunt vuole che quella odierna venga ricordata come una dichiarazione autunnale improntata alla riduzione delle tasse, l'Obr sottolinea che queste in realtà aumenteranno a un nuovo massimo storico nell'arco delle sue previsioni quinquennali. Nel frattempo, si prevede inoltre che il reddito disponibile delle famiglie sarà inferiore del 3,5 per cento nel 2025 rispetto al livello pre-pandemia; un calo non così marcato come nelle previsioni di marzo, ma comunque una misura dell'impatto nel mondo reale del malessere economico e del calo più grande nel tenore di vita da quando sono iniziate le registrazioni. (segue) (Rel)