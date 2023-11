Regno Unito: cancelliere Hunt presenta programmi governo per rilancio economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione autunnale arriva in un momento critico per il Partito conservatore al governo. "Questa è una, se non forse l'ultima possibilità per i Tory di risolvere alcuni dei problemi che affliggono l'economia e cercare di attirare quanti più elettori possibili" scrive il quotidiano "The Telegraph". Chiaramente, il primo ministro e il cancelliere vogliono tracciare una via d'uscita dalla crisi del costo della vita e verso la prospettiva di crescita economica e prosperità. Inoltre, con l'inflazione in calo, cercano di convincere gli elettori che la situazione sta migliorando, grazie alla loro gestione. In risposta, però, i laboristi hanno commentato che "non ci si può fidare dei conservatori per quanto riguarda le finanze della nazione", e che è necessario un cambiamento per rimediare ai loro errori. Nella sua risposta alla dichiarazione autunnale, la cancelliera ombra dello Scacchiere, Rachel Reeves, non si è concentrata su nessuno dei singoli annunci di politica economica del cancelliere Hunt. Al contrario, Reeves ha fatto una serie di argomentazioni politiche respingendo il tono ottimista del suo opponente, sostenendo che le dichiarazioni di oggi non fanno altro che rafforzare "l'intera portata del danno all'economia" causato dai conservatori negli ultimi 13 anni. Reeves è apparsa più fiduciosa riguardo alla prospettiva di un'imminente sconfitta del governo, sostenendo che "il sole sta cominciando a tramontare" sull'attuale amministrazione conservatrice. (Rel)