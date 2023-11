Violenza donne: Calderoli, da governo e Parlamento segnale forte in nome di tutte le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato all’unanimità in Senato il disegno di legge per contrastare la violenza sulle donne e domestica. Un segnale forte e chiaro da parte di governo e Parlamento, uniti al di là delle differenze politiche, per una battaglia che ci vede tutti dalla stessa parte. Nel nome di Giulia e di tutte le donne vittime di una violenza inaccettabile". Lo afferma il ministro per agli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)