Banche: Intesa Sanpaolo e Mastercard insieme a Tapster per il lancio del nuovo payment ring in Italia

- Intesa Sanpaolo e Mastercard annunciano oggi, in collaborazione con Tapster, azienda svedese che opera nel settore dei pagamenti contactless all’avanguardia, l’arrivo nel nostro Paese del nuovo payment ring. Intesa Sanpaolo sarà la prima banca in Italia a renderlo disponibile per la propria clientela: il nuovo wearable, innovativo e tecnologico, è un vero e proprio anello indossabile al quale si potrà collegare la propria carta Intesa Sanpaolo del circuito Mastercard per effettuare pagamenti contactless in tutta semplicità e sicurezza. Il payment ring è realizzato in legno e in ceramica, materiali molto resistenti che lo rendono impermeabile e a prova d’urto. Non richiede, inoltre, alcuna ricarica della batteria o connessione internet per entrare in funzione, sfrutta infatti un chip Nfc integrato per azioni semplici, come pagare con una carta di credito. La registrazione della carta è possibile direttamente in fase di acquisto dell’anello sul sito https://gotapster.com/ : il wearable viene spedito in stato non attivo insieme a un QR code che ne consente l’attivazione solo da parte del titolare della carta, con autenticazione tramite l’app Intesa Sanpaolo Mobile; in alternativa – ad esempio nel caso si voglia acquistare l’anello come regalo - è possibile effettuare la registrazione in un fase successiva all’acquisto, partendo dall’app Tapster e creando il proprio account. Per pagare i propri acquisti in modalità contactless basterà semplicemente avvicinare l’anello al Pos, esattamente come per i pagamenti tramite carte fisiche o smartphone. (segue) (Com)