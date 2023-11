G20: Guterres, lavorare per “giustizia finanziaria, strutturale e climatica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo, in particolare i Paesi in via di sviluppo, si trova ad affrontare “una tempesta perfetta”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo intervento al vertice virtuale del G20, convocato dalla presidenza indiana. Guterres ha precisato che le sfide arrivano soprattutto dalle “disuguaglianze crescenti”, dal “caos climatico”, “da “conflitti e fame”, cui si aggiungono “un peso del debito schiacciante e prezzi alle stelle”: “una ricetta per l’instabilità e la sofferenza globale”. I membri del G20, però, possono lavorare in tre direzioni: “giustizia finanziaria”, “giustizia strutturale” e “giustizia climatica”. (segue) (Inn)