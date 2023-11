G20: Guterres, lavorare per “giustizia finanziaria, strutturale e climatica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’Onu ha espresso apprezzamento per il sostegno del G20 allo stimolo per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e annunciato che sta istituendo un gruppo di lavoro per monitorare l’attuazione dell’iniziativa, volta a incrementare gli investimenti di 500 miliardi di dollari all’anno. “Dobbiamo continuare a lavorare per riformare l’architettura finanziaria globale odierna, obsoleta, disfunzionale e ingiusta”, ha proseguito, approvando l’attenzione al tema annunciata dalla prossima presidenza brasiliana. Infine, Guterres ha ricordato che “la Cop28 è dietro l’angolo” e che occorre contenere l’innalzamento della temperatura terrestre a 1,5 gradi centigradi, triplicare la capacità delle energie rinnovabili, raddoppiare l’efficienza energetica ed eliminare gradualmente i combustibili fossili. (Inn)