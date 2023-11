Medio Oriente: Papa Francesco, palestinesi e israeliani hanno diritto di vivere in pace, due popoli fratelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo palestinese e quello di Israele hanno il diritto alla pace, hanno il diritto di vivere in pace: due popoli fratelli. Lo ha dichiarato oggi papa Francesco in un videomessaggio diffuso dalla Rete mondiale di preghiera, chiedendo ai fedeli di pregare per l'Ucraina e in particolar modo per la Terra santa: "Le controversie vengano risolte con il dialogo e i negoziati, e non con una montagna di morti da entrambe le parti”. "Ogni guerra è una sconfitta. Non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo", ha detto il Papa, sottolineando che quello che sta accadendo in Terra santa “è molto pesante". (Res)