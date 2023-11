Pnrr: Sabatini (Fd'I), bene condivisione su odg, da Rocca grande senso di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo vivo apprezzamento per lo spirito di condivisione che si è manifestato oggi in Consiglio regionale intorno ad una tematica importante e strategica per il futuro della nostra Regione, riguardante la gestione dei finanziamenti del Pnrr e l'attuazione delle misure a questo collegate. È quanto dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Come maggioranza - aggiunge - siamo infatti consapevoli dell'importanza che l'utilizzo di questi fondi può assumere nel raggiungimento di obiettivi fondamentali che ci siamo impegnati a conseguire, con particolare riferimento a settori strategici come la sanità, i trasporti, la tutela del territorio, su cui si misurerà da qui ai prossimi anni l'efficacia e l'efficienza della nostra azione di governo. Un'azione che, grazie alla gestione trasparente, oculata e responsabile delle risorse da parte della Giunta Rocca, sta già permettendo di dare risposte importanti". (segue) (Com)