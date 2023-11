Pnrr: Sabatini (Fd'I), bene condivisione su odg, da Rocca grande senso di responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'altro siamo altresì consapevoli della necessità di un confronto costante con i nostri territori che deve avvenire nella sede naturale, ovvero il Consiglio regionale, con chi è stato democraticamente eletto a rappresentare i cittadini, con l'auspicio che su scelte destinate ad incidere sul futuro del Lazio ci possa essere un dialogo costante e proficuo fra tutte le forze politiche. Salvaguardando la dialettica e la diversità dei ruoli, è importante da parte di tutti, maggioranza e opposizione, fornire contributi utili a centrare obiettivi comuni. Per questo ritengo l'unanime approvazione dell'ordine del giorno, con l'impegno al Presidente Rocca ad un confronto costante con il Consiglio nell'avanzamento dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr, rappresenti un primo passo importante in questa direzione. Ringrazio soprattutto il presidente Rocca per il grande senso di responsabilità e per lo spirito costruttivo con cui ha affrontato la seduta odierna, e tutti i capigruppo per aver dato un segnale importante di attenzione agli interessi della nostra regione", conclude Sabatini. (Com)