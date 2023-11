Violenza donne: Celli, esteso a tutto Comune Roma progetto formazione per esercenzi e commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà esteso a tutto il territorio comunale di Roma "Ask for Angela - Chiedi di Angela", il progetto di formazione per commercianti ed esercenti contro la violenza sulle donne. Lo comunica in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Come Presidente dell'Assemblea capitolina ho aderito con grande sensibilità e attenzione all'iniziativa - spiega -. Dopo le esperienze positive nei Municipi X e XI, stiamo elaborando a livello comunale un progetto unico. Insieme all'Assessora alle Pari opportunità, Monica Lucarelli abbiamo già partecipato ad un incontro con questura e Confcommercio Roma per delineare i passaggi e le procedure necessarie. I locali aderenti - aggiunge - saranno formati dalla polizia di Stato e contrassegnati da un logo all'ingresso, per aiutare chiunque si trovi in una situazione di pericolo. Crediamo che questa sia una misura concreta per fare prevenzione ed essere di supporto a tante donne vittime di violenza fisica e psicologica che hanno paura di denunciare". (Com)