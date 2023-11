Violenza donne: De Priamo (Fd'I), stop allo scempio del femminicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ddl sulla violenza contro le donne rappresenta un'occasione estremamente importante. È un disegno di legge che denuncia lo scempio del femminicidio, una piaga per l'Italia". Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Questo provvedimento - ha aggiunto - arriva alla sua approvazione in giorni significativi, faccio riferimento al brutale omicidio di Giulia Cecchettin. Un fatto che spero spinga i cittadini a dire basta alla violenza contro le donne e a dire sì all'etica della gentilezza e alla cultura del rispetto. Questa vicenda è figlia delle contraddizioni della nostra società, della debolezza di alcuni uomini, del fallimento di alcune famiglie. Con questo ddl introduciamo misure in cui trova spazio la prevenzione e la certezza della pena. Il rafforzamento dell'ammonimento, l'introduzione del braccialetto elettronico sono solo alcune delle novità previste. Sono presenti pene più stringenti per chi commette reati, norme che potranno salvare vite e di cui siamo orgogliosi. Le donne in questo Paese devono sentirsi libere e al sicuro dagli uomini che vogliono fare loro del male. E questa è una battaglia che il governo Meloni intende vincere", ha concluso De Priamo.(Rin)