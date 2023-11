Messico: Lopez Obrador celebra intesa con Cina su contrasto a traffico di fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha celebrato l'intesa con la Cina per combattere il traffico di fentanyl, mostra di una volontà di "agire" assieme, al di là delle differenze. I due Paesi - ha detto Lopez Obrador riportando l'esito dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping nel corso del vertice Apec tenuto a San Francisco la scorsa settimana -, hanno deciso di impegnarsi "per affrontare l'organizzazione che si dedica al commercio di queste droghe". I governi di Cina, Messico e Usa hanno discusso a lungo sulle rispettive responsabilità nella produzione e distribuzione del potente narcotico, ritenuto responsabile della morte di decine di migliaia di persone in America del nord. "Abbiamo fatto uno sforzo per comunicare di più", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Questa è la strada, cercare accordi e non scommettere sul confronto", ha aggiunto. (segue) (Mec)