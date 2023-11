Messico: Lopez Obrador celebra intesa con Cina su contrasto a traffico di fentanyl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller ha inoltre annunciato la rimozione dell'Istituto di scienze forensi del ministero cinese della Pubblica sicurezza dalla sua lista delle sanzioni, in cui era iscritto per presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. L'iniziativa è stata definita "un passo appropriato" da Miller, secondo cui "è apparso chiaro, dai colloqui con (le controparti cinesi), che l'inclusione dell'Istituto nella lista rappresentava un ostacolo alla cooperazione nello stop al traffico di precursori chimici". Nonostante Pechino abbia inserito il fentanyl nella lista di farmaci controllati nel 2019, secondo il dipartimento di Giustizia statunitense l'industria chimica cinese ha continuato a produrre precursori chimici che vengono spediti ai cartelli della droga negli Stati Uniti e in Messico, dove sono utilizzati per la produzione illecita di fentanyl che viene contrabbandato nel Paese. Il mese scorso, Washington ha imposto sanzioni a 28 individui ed entità coinvolte nella proliferazione internazionale di droghe illecite, inclusa una vasta rete con sede in Cina. Pechino, da parte sua, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'invio di precursori chimici utilizzati per la produzione illecita della droga, affermando che il problema del fentanyl è "interamente interno agli Stati Uniti". (segue) (Mec)