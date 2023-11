Messico: Lopez Obrador celebra intesa con Cina su contrasto a traffico di fentanyl (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, da parte sua, ha messo in guardia le aziende nazionali dalla vendita di attrezzature e precursori chimici che potrebbero essere utilizzati nella produzione di fentanyl all'estero. In una nota, la Commissione cinese per il controllo dei narcotici ha invitato imprese e individui a prevenire la produzione e il traffico di sostanze psicotrope e precursori chimici, mettendole per di più in guardia dalla "giurisdizione a braccio lungo" che le forze di polizia straniere potrebbero adottare nel caso della vendita non regolamentata delle attrezzature. Le entità coinvolte nella produzione, importazione ed esportazione di sostanze controllate da Washington dovrebbero prestare attenzione soprattutto agli ordini ricevuti da Usa e Messico, accertandosi che non vengano utilizzate per la produzione di droghe illecite. (Mec)