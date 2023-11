Violenza donne: De Poli (Udc), positivo sì unanime Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione definitiva e all'unanimità della legge contro la violenza sulle donne e la violenza domestica è un segnale positivo. Ci sono battaglie che non hanno colori politici. La politica non poteva dividersi: quando si giocano delle partite difficili, per vincere, è essenziale restare uniti e coesi". Così il senatore Udc Antonio De Poli commenta il via libera del Senato al ddl contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. "E' un provvedimento che rafforza il Codice rosso e le misure a tutela delle vittime. Le leggi da sole, tuttavia, non bastano. Bisogna investire di più sulla prevenzione e sulla formazione per promuovere il valore della parità e la cultura del rispetto", aggiunge.(Rin)