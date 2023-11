Violenza donne: Stefani (Lega), interveniamo su celerità e prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "Il caso di Giulia si unisce purtroppo a molti altri, ha scosso e commosso e ha ancora più alzato l'allarme su una società che sta soffrendo. Questo ddl si inserisce in un percorso già avviato, che ha stabilito dei principi come il Codice rosso". Lo afferma la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia, a margine dell'approvazione del ddl sul contrasto alla violenza sulle donne. "Esso - spiega - agisce su due direttive: celerità e certezza dei tempi, nonché le misure che anticipano la tutela della persona vittima di violenza. È un percorso non ancora finito. Proprio in queste ore sono aumentate le chiamate al 1522. Cogliamo l'occasione per dire alle donne: siate sì prudenti ma anche coraggiose e forti, non abbiate paura di sentirvi parte della società e chiedere aiuto, così come noi non dobbiamo lasciarvi sole", conclude.(Rin)