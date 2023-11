Violenza donne: Polidori (FI), contrasto è punto qualificante azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento noto come 'disegno di legge Roccella' appena licenziato all'unanimità dal Senato e a fine ottobre dalla Camera potenzia le misure di prevenzione - ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento - l'arresto anche in 'flagranza differita' e soprattutto velocizza sensibilmente i tempi per la valutazione da parte della magistratura del rischio e applicazione delle misure cautelari. Questa legge, unitamente al progetto educativo sperimentale presentato dal ministro Valditara, sono il segno che la tutela della donna ed il contrasto alla violenza di genere in ogni sua forma e ad ogni età sono un punto qualificante dell'azione politica di Governo e maggioranza di centrodestra". Lo dichiara la deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro donna, onorevole Catia Polidori, che aggiunge: "È ora indispensabile concentrarsi sulla promozione di una cultura del rispetto per l'altro da sé, delle relazioni e della non violenza con il concorso di tutti gli attori sociali, ciascuno per le proprie competenze. Sono in gioco le vite di tante bambine e ragazze ma anche di tanti bambini e ragazzi, oltre che valori fondamentali e non negoziabili, quali l'inviolabilità della persona, della vita umana e della libertà".(Rin)