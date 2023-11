Credito: Ferrero (Nexi), in Italia 40 per cento pagamenti sono digitali, inizia sorpasso sul contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti digitali hanno raggiunto il 40 per cento del totale dei pagamenti nel nostro Paese, "incominciamo quindi a intravedere il sorpasso sul contante". Lo ha detto Marco Ferrero, Chief Regional Officer Italy di Nexi, intervenuto questa mattina in sessione plenaria al Salone dei Pagamenti, definendo le nuove forme digitali "un elemento chiave della modernizzazione del Paese perché sono sicuri, efficienti e inclusivi". Ferrero ha poi aggiunto che "insieme alle banche partner stiamo accompagnando 5 generazioni di italiani verso una società cashless, rendendo i pagamenti digitali un gesto quotidiano, grazie anche agli investimenti che continuiamo a portare avanti su prodotti, servizi e infrastrutture". Secondo Ferrero "essere una PayTech europea ci mette nella condizione di essere protagonisti dell’evoluzione di un mercato sempre più tecnologico e specialistico come quello dei pagamenti digitali". Infine, ha ribadito in conclusione: "Un ruolo testimoniato anche dall’essere stati scelti dalla BCE come partner per la definizione di un modello pilota di euro digitale che rappresenterà la grande sfida del futuro in ottica di complementarietà degli attuali sistemi di pagamento". (Com)