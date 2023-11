Medio Oriente: M5s, cessate il fuoco serva anche per portare aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salutiamo con soddisfazione l'accordo per il cessate il fuoco di quattro giorni tra Israele e Hamas che sarà effettivo da domani. Una tregua breve, ma comunque è il segnale positivo che il Movimento cinque stelle chiedeva da settimane, che consentire di procedere con la concordata liberazione di 50 bambini e donne israeliane ostaggio di Hamas in cambio di 150 bambini e donne palestinesi prigioniere in Israele. Ci auguriamo che questo sia il primo passo per arrivare alla liberazione di tutti gli ostaggi in mano ad Hamas". Lo dichiarano i parlamentari del M5s delle commissioni Esteri di Camera e Senato, che aggiungono: "E auspichiamo che questa pausa venga utilizzata anche per consentire il pieno accesso di tutti gli aiuti umanitari necessari alla martoriata popolazione civile intrappolata nella Striscia di Gaza e l'evacuazione temporanea dei civili, a partire dai più vulnerabili quali i feriti gravi, neonati, donne incinte e anziani".(Rin)