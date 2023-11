Governo: Bonelli (Avs) su Lollobrigida, giustificazione Fd'I peggio del buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trenitalia certifica che quella del ministro Lollobrigida a Ciampino è stata una ‘fermata straordinaria’ e che non sono previste, nel suo regolamento, fermate per membri di governo. Ma Fratelli d’Italia, il partito del ministro, usa questa risposta come giustificazione. La pezza peggiore del buco. A questo punto presenterò un’interrogazione al ministro dei Trasporti, Salvini, per chiedere di chiarire chi ha chiesto a Trenitalia di fermare il treno e chi ha dato l’ordine al macchinista pur non essendo previste fermate straordinarie dal regolamento”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Rin)