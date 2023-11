Germania-Italia: Tajani vede omologa Baerbock, in sintonia su Medio Oriente, Ucraina e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Berlino l’omologa tedesca Annalena Baerbock. Lo ha reso noto su X lo stesso titolare della Farnesina. “Italia e Germania in sintonia su obiettivi di pace in Medio Oriente e Ucraina, e su azione prioritaria nei Balcani”, ha scritto Tajani. “Siamo partner in Ue, G7 e Nato: lavoriamo per rafforzare un’azione comune italo-tedesca sulla scena internazionale”, ha aggiunto il ministro. (Res)