Mare: Lollobrigida, non intendiamo rinunciare al settore

- Non intendiamo rinunciare al settore del mare. Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, che oggi a Verona ha partecipato all'inaugurazione del salone Job&Orienta, dedicato all'orientamento, la scuola, alla formazione e al lavoro, rispondendo ad una domanda riguardante le lamentele sui mancati ristori in Veneto. "Abbiamo aperto il bando. Ancora sono poche – ha aggiunto – le domande rispetto a quelli che sono i fondi. Quindi c'è grande capienza di fondi. Aspettiamo che si concluda la procedura per le domande e i fondi arriveranno tutti, quelli disponibili, che sono importanti, quasi tredici milioni solo dal nostro ministero. E se ce ne dovessero servire ancora per sostenere i nostri agricoltori del mare, i nostri pescatori, li troveremo". "Questo è evidente perché è un settore al quale non intendiamo rinunciare. D'altra parte abbiamo lavorato però perché il granchio blu potesse diventare anche una opportunità, non solo al consumo, ma anche per filiere produttive che depopolino questa specie che è particolarmente invasiva e dannosa per l'ecosistema nel suo complesso. E da questo punto di vista abbiamo dei risultati concreti che si vedono, specie qui in Veneto e nel Nord dell'Emilia. Sono già tante le aziende che hanno aggiunto alle loro produzioni classiche anche quella del granchio blu, che ha grandissima richiesta in tutto il pianeta, e in particolare in mercati ricchi come gli Stati Uniti", ha concluso. (Rev)