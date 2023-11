Piemonte: Bankitalia, economia nel 2023 si è affievolita ma dati superiori a media Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia Piemontese nella prima parte del 2023 si è affievolita, ma rispetto alla media Italiana va leggermente meglio. E' questo il dato emerso nello studio congiunturale presentato oggi da Bankitalia. Il Piemonte ha un Pil del +1,3 per cento rispetto all'1,2 della media Italiana, ma allo stesso tempo soffre rispetto ai dati del 2022, con numeri più che dimezzati. Nell'industria la produzione, a differenza della media nazionale, è ancora aumentata nel primo semestre, seppure in misura molto contenuta, grazie soprattutto al contributo dei mezzi di trasporto e alle esportazioni; nel terzo trimestre sono emersi segnali di riduzione dell'attività. Le previsioni per i prossimi mesi sono improntate al pessimismo, più accentuato per le imprese di minori dimensioni e nella manifattura, dove le aziende prefigurano una diminuzione degli ordini, compresi quelli esteri, un arresto dell'espansione delle ore lavorate e un maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali. (Rpi)