Cina-Russia: Xi a presidente Duma, pronti ad approfondire cooperazione

- La Cina è pronta a cooperare con la Russia per approfondire la cooperazione bilaterale. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un incontro tenuto oggi a Pechino con il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin. Xi, riporta la televisione di Stato cinese, si è soffermato sugli “ampi interessi comuni” ai due Paesi, i cui organi legislativi dovrebbero rafforzare la cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e del G20. (Cip)