Medio Oriente: Erdogan al G20, annuncio pausa umanitaria è uno sviluppo positivo

- Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto con favore l'accordo tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. In un discorso al summit virtuale dei leader del G20, oggi Erdogan ha affermato: "L'annuncio di una pausa umanitaria di quattro giorni e l'accordo sullo scambio di ostaggi e detenuti, anche se in numero limitato, è uno sviluppo positivo. Spero che questo passo porti a un cessate il fuoco permanente, che è il nostro obiettivo principale e che ci aspettiamo venga stabilito il prima possibile, portando infine alla pace". Ribadendo che gli eventi recenti hanno dimostrato ancora una volta che l'unico modo per porre fine a questi conflitti è l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente basato sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale, il leader turco ha sottolineato la necessità della soluzione a due Stati. "La Turchia è pronta ad assumerci la responsabilità, insieme ad altri paesi, di una nuova architettura di sicurezza" della regione, ha concluso Erdogan. (Tua)