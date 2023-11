Parlamento: domani audizioni Procuratori per minorenni di Milano e Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 23 novembre, alle ore 13:30, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia, svolge l'audizione della dottoressa Luisa Russo, Procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale per i minorenni di Milano e della dottoressa Giovanna Lebboroni, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)