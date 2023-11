India: caso “National Herald”, sequestrati beni per 7,5 miliardi di rupie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Enforcement Directorate (Ed), l’agenzia investigativa del ministero delle Finanze dell’India, ha sequestrato beni per 7,519 miliardi di rupie (oltre 82 milioni di euro) nell’ambito dell’inchiesta sulla società editrice del quotidiano “National Herald”, collegata al Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione. Lo ha reso noto l’agenzia in un comunicato precisando che i sequestri sono avvenuti in varie città, tra cui Nuova Delhi, Mumbai e Lucknow, e che i beni comprendono immobili della società Associated Journals Limited (Ajl) per quasi 6,617 miliardi di rupie e investimenti azionari di Young Indian (Yi) per circa 902 milioni di rupie. L’Ed, che si occupa dal 2014 del caso, avviato dalla Magistratura metropolitana di Nuova Delhi ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, ha ricordato che gli imputati sono sette e che i reati ipotizzati comprendono la violazione della fiducia, la frode, l’appropriazione indebita e l’associazione a delinquere. In sintesi gli imputati avrebbero acquistato illegittimamente proprietà di Ajl attraverso una società veicolo, Young Indian. (segue) (Inn)