India: caso “National Herald”, sequestrati beni per 7,5 miliardi di rupie (2)

- Ajl era concessionaria di terreni a tariffe agevolate, in quanto società editrice di giornali, ma ha cessato la pubblicazione nel 2008 e iniziato a utilizzare le proprietà per scopi commerciali. Ajl doveva rimborsare un prestito di 902 milioni di rupie alll’organo apicale del Congresso, l’All India Congress Committee (Aicc), che lo ha ritenuto non recuperabile e ceduto per cinque milioni di rupie a Young Indian. Quest’ultima ha poi ottenuto i 902 milioni sotto forma di nuove azioni di Ajl, assumendone il controllo. Con queste transazioni, secondo l’Ed, gli azionisti di Ajl e i donatori del Congresso “sono stati ingannati”. Abhishek Singhvi, portavoce del Congresso, ha replicato argomentando che non ci sono né “trasferimento di beni immobili” né “movimento di denaro”, che “non ci sono proventi di reato” e che “non c’è alcun denunciante che sostenga di essere stato truffato”. Singhvi, inoltre, ha accusato l’Ed di parzialità a vantaggio del Partito del popolo indiano (Bjp) al governo. “Queste meschine tattiche di vendetta non devono intimorire il Congresso o l’opposizione”, ha concluso il portavoce. (segue) (Inn)