India: caso “National Herald”, sequestrati beni per 7,5 miliardi di rupie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “National Herald” è un quotidiano in lingua inglese fondato nel 1938, come strumento della lotta per l’indipendenza, da Jawaharlal Nehru, che fu poi il primo premier dell’India indipendente. Dal 1942 al 1945, infatti, venne chiuso dall’impero coloniale britannico. Dopo aver cessato le pubblicazioni nel 2008 per motivi finanziari, è stato rilanciato nel 2016 come testata online. Nel frattempo, nel dicembre del 2010 la società editrice del giornale, l’Associated Journals Limited, è stata acquisita da Young Indian, compagnia controllata per il 76 per cento da Sonia Gandhi e Rahul Gandhi (col restante 24 per cento in mano ad altri esponenti del Congresso), costituita poco prima con un capitale di cinque milioni di rupie. (segue) (Inn)