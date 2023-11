India: caso “National Herald”, sequestrati beni per 7,5 miliardi di rupie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso giudiziario è nato da una denuncia del 2012 dell’economista e politico Subramanian Swamy, poi entrato nel Bjp e dal 2016 al 2022 membro del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, contro Sonia e Rahul Gandhi e altre persone. Secondo la denuncia l’acquisizione di Associated Journals Limited da parte di Young Indian sarebbe una frode, accompagnata dall’appropriazione indebita delle proprietà immobiliari di Ajl. Inoltre, secondo Swamy, nel 2011 Ajl avrebbe contratto col Congresso un prestito non restituito di 900 milioni di rupie in violazione della norma che vieta ai partiti politici di prestare denaro per scopi commerciali. Sonia Gandhi, oggi presidente dei parlamentari del Congresso e fino a un anno fa presidente del partito, e il figlio Rahul, deputato ed ex presidente del partito, sono stati interrogati dall’Ed più volte e per molte ore l’anno scorso. Gli interrogatori sono stati accompagnati da manifestazioni di protesta. Nel caso “National Herald” e in altre occasioni il Congresso ha messo in dubbio l’imparzialità delle agenzie governative e la regolarità delle procedure seguite. (Inn)