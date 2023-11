Veneto: assessore Sanità, nell'app regionale integrazione per 20 mila celiaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, tramite una nota, ha ricordato che nell'aggiornamento dell'applicazione regionale ViviVeneto presentato nelle scorse settimana da Francesco Calzavara, assessore all'Agenda Digitale, è stata inserita una novità in materia di celiachia. "In Veneto ci sono circa 20mila celiaci – ha ricordato l'assessore veneto - pazienti che tramite la tessera sanitaria elettronica e il codice Pin, rilasciato dall'Azienda Ulss di competenza, possono recarsi presso qualsiasi punto vendita convenzionato, come le farmacie, gli esercizi commerciali autorizzati presenti nel territorio regionale, attingendo al budget di spesa a propria disposizione che viene automaticamente accreditato ogni mese. Ora sarà possibile conoscere il saldo mensile disponibile o il residuo, i giorni ancora disponibili per utilizzare l'accredito regionale, consultare lo storico delle transazioni e interagire con una mappa dinamica che riporta tutti i punti vendita convenzionati suddivisi per categoria direttamente nel proprio smartphone, all'interno dell'app viviVeneto". "Ricordo che dal 2021 la regione ha digitalizzato l'intero percorso per l'erogazione degli alimenti senza glutine ai cittadini celiaci – ha poi aggiunto - segnando definitivamente il passaggio dall'utilizzo dei buoni acquisto cartacei all'impiego della procedura informatizzata tramite la tessera sanitaria elettronica ed un codice Pin, rilasciato dall'Azienda Ulss di competenza. Ora, grazie al nuovo servizio disponibile su viviVeneto siamo riusciti a completare il processo di digitalizzazione, offrendo un nuovo canale che aggrega i servizi digitali esistenti e nuovi e semplifica ulteriormente la vita ai nostri cittadini" ha concluso. (Rev)