Violenza donne: Schlein, sradicare idea violenta del possesso o sarà tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve l'educazione, la cultura e la consapevolezza uno sforzo collettivo e bisogna agire già a partire dalle scuole e dentro la cultura contro gli stereotipi di genere per sradicare quell'idea violenta e criminale del controllo e del possesso sul corpo e sulla vita delle donne, altrimenti sarà sempre troppo tardi”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, aprendo con la sua relazione la direzione nazionale del partito. “Mi sono rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per dire che almeno sul contrasto a questa mattanza di donne e di ragazze lasciamo da parte l'aspro scontro politico che caratterizza la dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione. Proviamo a far fare un passo avanti”, ha aggiunto. (Rin)