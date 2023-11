Corea del Nord: Stato maggiore Seul, satellite spia di Pyongyang sembra entrato in orbita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il satellite spia lanciato ieri nello spazio dalla Corea del Nord sembra essere entrato in orbita, ma servirà più tempo per accertarsi che stia operando regolarmente. Lo afferma in una dichiarazione alla stampa lo Stato maggiore congiunto della Difesa della Corea del Sud. Pyongyang ha già fatto sapere in mattinata che il satellite Malligyong-1 è entrato con successo in orbita, affermazione che tuttavia è stata messa in dubbio da fonti militari giapponesi. “Dopo un’esaustiva analisi dei dati di voli e di altri indicatori, riteniamo che il satellite sia entrato in orbita. Tuttavia – si legge nella dichiarazione dei vertici militari di Seul – per determinare se il satellite stia funzionando propriamente servirà più tempo e occorreranno ulteriori analisi in coordinamento tra la Corea del Sud, gli Stati Uniti e le agenzie pertinenti”. La valutazione è condivisa anche dal ministro della Difesa sudcoreano, Shin Won Sik, secondo cui il lancio sembra essersi concluso con successo. “La prima, la seconda e la terza fase di separazione sono avvenute normalmente, e guardando ai dati ambientali del volo, come velocità e altitudine, crediamo che (il satellite) sia entrato in orbita”, ha detto Shin all’emittente radiofonica “Kbs”. Sempre oggi i media di Stato nordcoreani hanno riferito che il satellite spia avrebbe già inviato a Pyongyang immagini delle basi militari statunitensi a Guam, affermazione ritenuta “esagerata” da Shin. “Se anche fosse entrato normalmente in orbita, (il satellite) avrebbe bisogno di un significativo lasso di tempo per condurre missioni di ricognizione”, ha spiegato il ministro.(Git)